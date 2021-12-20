2021/12/20 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رواد المتنبي يضيّف محاضرة عن صعود الإمبراطوريات وسقوطها بغداد – عامر عبود الشيخ علي ضيّف ملتقى رواد شارع المتنبي الثقافي صباح الجمعة الماضية الاكاديمية فاتن محي، التي قدمت محاضرة بعنوان (صعود الامبراطوريات وسقوطها الامبراطورية الاسبانية انموذجا)، بحضور حشد من الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين.أدار المحاضرة التي احتضنتها “قاعة علي الوردي” في المركز الثقافي البغدادي، الحقوقي محمد […]

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