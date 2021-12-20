2021/12/20 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من إمكانية دخول متحور أوميكرون للعراق بعد وصوله لدول مجاورة، فيما أكدت أن رفع توصيات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشان المتحور أمر تحدده مستجدات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير من الصحة بشأن “أوميكرون” وتؤكد رفع توصيات جديدة للجنة العليا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من الصحة بشأن “أوميكرون” وتؤكد رفع توصيات جديدة للجنة العليا ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من الصحة بشأن “أوميكرون” وتؤكد رفع توصيات جديدة للجنة العليا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).