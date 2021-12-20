2021/12/20 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، استمرار أزمة شح المياه في هور الحويزة الواقع بين محافظتي ميسان والبصرة، منذ 8 أشهر بسبب وقف تدفق المياه من إيران، فيما أكدت أن وفداً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



وفد عراقي سيزور إيران بهدف التفاوض لإطلاق المياه لهور “الحويزة” المركز الخبري الوطني.

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