بعد حرق الأميرة مريم.. تعرف على عقوبة الجرائم الجنائية بينها الاغتصاب في العراق - عاجل

2021/12/20 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، عقوبة الجرائم الجنائية بينها الاغتصاب في العراق.

وقال التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الجرائم البشعة تتقسم كالأتي:

1- جرائم حرق واغتصاب صغار وتقطيع جثث واستخدام أساليب وحشية في ارتكاب الجريمة ووجود النزعة الجريمة الكبيرة والعالية لدى الجناة وهنا يطغى الجانب النفسي في هذه الجرائم، ومنها المجرم السايكوباثي، اي الحقد على المجتمع، والشيزوفرينيا اي انفصام الشخصية، والبارانويا اي الخوف من المجتمع وغيرها من الأسباب كما يقول علم النفس الجنائي، وهذا يحتاج إلى دراسات لهذه الظواهر من المختصين ومن ثم نشر الوعي عن طريق الإعلام ورجال الدين والمدارس".

2- اما أهداف العقوبة الجنائية فهي الردع، يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون، وتحقيق العدالة المجتمعية، وقد تشدد قانون العقوبات العراقي في مثل هذه الجرائم، مثلا القتل بالحرق عقوبتها الإعدام وفق المادة 406 /1/أ وحتى اغتصاب الصغيرات عقوبتها الإعدام وفق المادة 393 /2 من قانون العقوبات العراقي.

3- اما اسباب مثل هذه الجرائم فمنها تناول المخدرات، والبطالة، والسلاح المنفلت، وضعف الوازع الديني، واثر المسلسلات المدبلجة، وغيرها.

4- مثل هذه الجرائم طارئة على العراق وتحتاج إلى وقفة طويلة وحلول سريعه".

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