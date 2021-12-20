تصوير جوي للعاصمة بغداد بعد زخة المطر (فيديو)

2021/12/20 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادتنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر العاصمة بغداد وهي تغتسل بزخات المطر.

ويوضح مقطع الفيديو الجسور والطرق في المناطق البغدادية بعد زخات المطر التي هطلت عليها.

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