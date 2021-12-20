ذي قار تعلن زيادة المبلغ المخصص لصندوق الإعمار

2021/12/20 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

كشفت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الإثنين، عن زيادة المبلغ المخصص لصندوق إعمار المحافظة.

وقال محافظ ذي قار احمد الخفاجي في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، انه "بتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية أضيف مبلغ على المبلغ الإجمالي المخصص لصندوق إعمار المحافظة ".

واضاف ، ان " المبلغ المضاف يبلغ 100 مليار دينار سيضاف الى المبلغ الأصلي ".

واوضح، ان "الغرض من إضافة هذا المبلغ يأتي لزيادة عدد المشاريع ضمن مشاريع 2021 ليبلغ عددها 205 مشروع ".

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