الأمين العام لمجلس التعاون: الاجتماع الخليجي ـ البريطاني بحث ملفات مشتركة

2021/12/20 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية ـ البريطانية التي ترتكز على علاقات تاريخية وإستراتيجية تخدم المصالح المشتركة للجانبين.وأوضح الحجرف بحسب وكالة الانباء السعودية, أن الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني الذي عقد في العاصمة البريطانية، اليوم، تناول جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أهمها الأمن والاستقرار والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين ".واضاف :" ان الاجتماع تناول ايضا علاقات التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"./انتهى2

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