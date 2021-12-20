شينخوا : الصين تصدر كتاباً أبيضا حول ديمقراطية هونغ كونغ

2021/12/20 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت وكالة الأنباءالصينية / شينخوا / ان مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني اصدر اليوم الاثنين كتابا أبيضا بعنوان /هونغ كونغ: التقدم الديمقراطي في إطار دولة واحدة ونظامان/.واضافت الوكالة : ان الكتاب الأبيض استعرض بشكل شامل أصل وتطور الديمقراطية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وكذلك مبادئ وموقف الحكومة المركزية.وقال الكتاب إنه في ظل الحكم الاستعماري البريطاني، لم تكن هناك ديمقراطية في هونغ كونغ.وأشار الكتاب إلى أنه بعد استعادة ممارسة السيادة، نفذت الحكومة الصينية المبدأ الأساسي المتمثل في "دولة واحدة ونظامان" وأقامت الديمقراطية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.و دأبت الحكومة / حسب الوكالة / على تقديم دعم ثابت للمنطقة لتطوير نظامها الديمقراطي.ووفق الكتاب فإن تصميم الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية وإخلاصهما وجهودهما لتحقيق هذه الغاية متسقة وواضحة لأي مراقب موضوعي.وتابع الكتاب الأبيض / حسب الوكالة/ أن الحقائق أثبتت مرارا وتكرارا أن المحرضين المناهضين للصين في هونغ كونغ والجماعات الخارجية التي تقف وراءهم يجب محاسبتهم لعرقلتهم العملية الديمقراطية في هونغ كونغ.وأشاد الكتاب الأبيض بسياسة "دولة واحدة ونظامان" باعتبارها ابتكارا خلاقا للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية أثبت نجاحه الكبير فى هونغ كونغ.وذكر أن هونغ كونغ حرة وشاملة، المتجذرة فى الوطن الأم، والمدعومة بالديمقراطية وسيادة القانون، ستواصل الازدهار، والتمتع بالاستقرار والانسجام الدائمين، والانفتاح على العالم./انتهى3

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