قوة من الحشد تلقي القبض على خمسة من تجار ومروجي المخدرات شرقي بغداد

2021/12/20 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة لهيئة الحشد الشعبي/ قسم مكافحة الجريمة المنظمة /القبض على خمسة من تجار ومروجي المخدرات شرق العاصمة بغداد، .وذكرت في بيان : تم مداهمة دار المتهمين وفق مذكرة قبض صادر من الجهات القضائية المختصة و ضبط كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، بالإضافة إلى بندقية كلاشنكوف وأخرى نوع (RPK) و ثلاثة مسدسات و 6 مخازن بندقية، بالإضافة إلى أدوات خزن وترويج وتعاطي المخدرات./انتهى3

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