الصحة تحدد شرطاً لرفع توصيات جديدة للجنة العليا بشأن أوميكرون

2021/12/20 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من إمكانية دخول متحور أوميكرون للعراق بعد وصوله لدول مجاورة، فيما أكدت أن رفع توصيات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشان المتحور أمر تحدده مستجدات الموقف الوبائي.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خطر دخول متحور أوميكرون للعراق وارد جداً وهو حالياً وصل إلى دول مجاورة وسجلت إصابات في 100 دولة وخطره يتصاعد".وأضاف: "نتوقع أن يستمر الانخفاض الحالي في الإصابات خلال الفترة القليلة المقبلة والوضع مسيطر عليه، واللقاحات تصل باستمرار ونحن مستعدون للمتحور الجديد، لكن هذا لا يكفي إذ يجب أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامة وتشدد المؤسسات الحكومية تطبيق الإجراءات".وأكد: "نحن مستعدون لاحتواء أي موجة وبائية جديدة وهناك إشادة من قبل منظمة الصحة العالمية بجهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة، وتصلنا ملايين الجرعات بشكل مستمر".وحذر من أن "متحور أوميكرون قد يكون أشد خطورة ويجب أن نستعد لأسوأ الاحتمالات مع احتمالية أيضاً ظهور متحورات جديدة بشكل مستمر".وبشأن مدى إمكانية إصدار قرارات جديدة لمواجهة خطر أوميكرون أوضح أن "لجنة الأمر الديواني رقم 217، كانت توصياتها حسب المستجدات، موضوعياً لحد الآن لم ندخل بالموجة الجديدة ولم نسجل إصابات بالمتحور الجديد ولكن إذا ظهرت مستجدات خطيرة سترفع الوزارة توصيات جديدة ويبقى القرار من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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