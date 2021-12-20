الصحة تحذر من إمكانية دخول متحور أوميكرون للعراق بعد وصوله لدول مجاورة

2021/12/20 | 21:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من إمكانية دخول متحور أوميكرون للعراق بعد وصوله لدول مجاورة، فيما أكدت أن رفع توصيات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشان المتحور أمر تحدده مستجدات الموقف الوبائي.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر إن “خطر دخول متحور أوميكرون للعراق وارد جداً وهو حالياً وصل …

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