الأعرجي يكشف مقترح الصدر لقوى الإطار التنسيقي خلال اجتماع منزل العامري

2021/12/20 | 21:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال القيادي السابق في التيار الصدري، بهاء الأعرجي، الاثنين، إن زعيم التيار مقتدى الصدر، طرح على قوى الإطار التنسيقي، تشكيل الحكومة، خلال 45 يوماً، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم في منزل العامري.وقال الأعرجي في لقاء متلفز، إن “الصدر أمهل الاطار التنسيقي 45 يوما لتشكيل الحكومة، يقابلها لجوء الكتلة الصدرية إلى المعارضة …

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