الموارد: وفد عراقي سيزور إيران لاعادة اطلاق المياه لهور الحويزة

2021/12/20 | 21:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوضع سيستمر إلا في حال أتت مياه السيول من الجانب الإيراني.

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