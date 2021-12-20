أردوغان: تركيا ليس لديها النية إلى التراجع عن اقتصاد السوق الحرة

2021/12/20 | 21:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن "تركيا ليس لديها النية ولا الحاجة إلى التراجع بأدنى خطوة عن اقتصاد السوق الحرة ونظام الصرف الأجنبي".

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