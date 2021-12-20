2021/12/20 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن سلطات مدغشقر بأن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا مصرعهم، ونحو 60 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق سفينة قبالة سواحل البلاد.وأكدت إدارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 17 شخصا وفقدان العشرات جراء غرق سفينة قبالة مدغشقر المركز الخبري الوطني.

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