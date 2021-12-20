2021/12/20 | 21:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: N1C8umgG_cY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار العمل في أرصفة الحاويات لميناء الفاو الكبير في البصرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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