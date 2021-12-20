الداخلية تكشف خارطة تهريب الهيروين: من إيران إلى أوروبا عبر العراق

2021/12/20 | 21:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مدير عام دائرة، المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء مازن كامل منصور، أن الموقع الجغرافي لمحافظة كركوك، ووقوعها بين محافظات الإقليم، وقربها من إيران جعلها معبراً لتهريب مادة الهيروين.

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وقال منصور خلال مشاركته مع الزميل سعدون محسن، وتابعه "ناس" (20 كانون الأول 2021): إن "قرب محافظة كركوك من الجمهورية الإسلامية، حيث يتبع المهربون الطرق النيسمية، في التهريب، ومنها إلى تركيا، وصولاً إلى أوروبا، حيث أشرنا هذا الطريق، ولدى مكاتب الأمم المتحدة مؤشرٌ كذلك".

ولفت إلى أن "هذا الطريق هو خارطة تهريب الهيروين".





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