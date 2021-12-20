2021/12/20 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يوضح انتشار المطاعم في مدينة السليمانية بأكلات عربية.

على الرغم من كون المدينة ذات غالبية كردية لهم تقاليدهم وأكلاتهم الخاصة، لكن هذا لم يمنع من افتتاح مطعم تقدم الأكلات العربية للزبائن، لاسيما من السياح الذين يأتون للمدينة من محافظات الوسط والجنوب.

حيث تجولت (بغداد اليوم) وسط أحدى المطعم التي تقدم تلك الأكلات ومن أشهرها المندي وتعرفت على تفاصيل الطعام المقدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية ..أكلات عربية بنكهات كردية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية ..أكلات عربية بنكهات كردية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).