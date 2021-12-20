2021/12/20 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحسنت الليرة التركية، اليوم الاثنين أمام الدولار الأمريكي وهبوطت إلى ما دون 15 عقب قرارات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بتقلبات العملة المحلية.وصرح الرئيس التركي بأن أنقرة ستستخدم أدوات جديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا..



تحسن الليرة عقب قرارات اردوغان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. تحسن الليرة عقب قرارات اردوغان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا.. تحسن الليرة عقب قرارات اردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).