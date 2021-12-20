2021/12/20 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز عن حملة صينية "لاستغال" منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، المحظورة أصلا داخل البلاد، لتتبع معارضيها ونشر دعاية لتشكيل الرأي العام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تبحث عن متعاقدين".. الصين "تستغل" فيسبوك وتويتر لشن حملة دعاية جديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تبحث عن متعاقدين".. الصين "تستغل" فيسبوك وتويتر لشن حملة دعاية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).