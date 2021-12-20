الداخلية: لم تسجل أية حالة زراعة أو صناعة للمخدرات في العراق

2021/12/20 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن عدد الملقى القبض عليهم بتهمتي التعاطي والترويج للمخدرات منذ بداية العام الحالي، وفيما أكدت عدم ثبوت زراعتها أو صناعتها في العراق، أكدت التعامل وفق القانون مع الصيدليات التي تبيع المواد المخدرة دون وصفة طبية.وقال اللواء مازن كامل منصور، مدير عام مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لبرنامج المحايد الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم إلقاء القبض 11907 أشخاص من المتهمين بالترويج منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 17 كانون الأول الجاري، منهم 156 امرأة".وأضاف، أن "من بين هؤلاء 328 حدثاً تحت 18 سنة، و6327 أعمارهم من 18-30 سنة، ومن 31-40 سنة 3874 شخصاً و1035 من 41-50 عاما".وأشار إلى أن "ما يقال من وجود تعاط بأعداد كبيرة للمخدرات في الأجهزة الأمنية مبالغ به والأعداد لا تتجاوز العشرات".وأكد أن "عدد الملقى القبض عليهم من المتهمين في بغداد/ الكرخ 575، وفي الرصافة 1358، المثنى 507، كربلاء 540، بابل 1617، النجف 913، ذي قار 682، ديالى 426، البصرة 1871، صلاح الدين 159، ميسان 790، واسط 538، الأنبار 465، الديوانية 710، كركوك 403، نينوى 235".وأشار إلى أن "بغداد/ الرصافة والبصرة وبابل أكثر 3 مناطق ألقي القبض فيها على متهمين ومتورطين بالاتجار والمخدرات".وأكد أنه "لم تسجل أية حالة زراعة أو صناعة للمخدرات داخل العراق حتى الآن وما أشير له عن زراعة نبتة مخدرة تدعى الداتو غير دقيق، لأنها تتطاير بالهواء وتتواجد بمناطق متروكة وخربة".وبخصوص الموقف من الصيدليات المتهمة ببيع المخدرات قال، إن "القانون يمنع صرف أدوية أو مواد مخدرة تستخدم لأغراض طبية بدون وصفة طبية وتم تأشير صيدليات تبيع مؤثرات عقلية والتعامل معها وفق القانون".

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