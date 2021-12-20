السعودية تمنح جنسيتها للخطاط السوري طه عثمان الحلبي

2021/12/20 | 21:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة كرمت اليوم المملكة العربية السعودية الخطاط السوري ” عثمان طه الحلبي” بمنحه الجنسية السعودية، تقديراً لجهوده وإبداعاته في كتابة المصحف الشريف.وقد نقلت صفحة “أخبار منطقة المدينة المنورة” على موقعها الرسمي في تويتر أنه صدر الأمر الملكي بمنح الجنسية السعودية للخطاط السوري “عثمان طه”، تكريماً له وافتخاراً بما قدّمه من خدمة جليلة …

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