2021/12/20 | 21:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص داخل منزل مهجور..العثور على جثة امرأة في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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