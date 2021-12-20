الشتاء يشتد في العراق.. اجواء باردة وامطار في عدة مناطق

2021/12/20 | 21:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، الاثنين، إلى تاثر العراق باجواء باردة وامطار في بعض المناطق.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي، في ايضاح تابعه NRT عربية، (20 كانون الأول 2021)، ان "الامطار تتركز الليلة على المناطق الشمالية وستكون متوسطة الى غزيرة في السليمانية وحلبجه واربيل ودهوك والموصل وكركوك، وصولا إلى شمال ووسط صلاح الدين، وتكون الفرص اقل غرب نينوى".

وأضاف "تقل الفرص بعد منتصف الليل لتكون الامطار متفرقة اغلبها على المناطق الجبلية ومناطق دهوك"، فيما حذر من "غزارة الامطار وقوتها".

واشار إلى ان "فرص الامطار في أغلب المناطق الوسطى والغربية والفرات الاوسط والجنوبية قد انتهت، ماعدا فرص هطول امطار رعدية الليلة على مناطق جنوب البصرة، وقد تشمل مركزها والمناطق الشرقية من واسط وديالى وشمال شرق ميسان ايضا والتي تنتهي أيضا بعد منتصف الليل".

وعن طقس الأربعاء والخميس، بين العلي ان "فرص الامطار تعود على فترات في مناطق الشمال مع بعض الزخات المتفرقة يوم الخميس على بعض مناطق ديالى وصلاح الدين وبغداد والانبار، فيما تشهد باقي المناطق استقرارا في الاجواء".

وقال العلي ان "درجات الحرارة ستنخفض لتكون الاجواء باردة خلال الايام القادمة، حيث ان درجات الحرارة المتوقعة العظمى خلال النهار تكون كما يلي":

المنطقة الشمالية 7 إلى 12

المنطقة الوسطى 13 إلى 16

الفرات الأوسط 16 إلى 17

المنطقة الجنوبية 17 إلى 19

المنطقة الغربية 12 إلى 14

وذكر أن "الرياح ستكون غربية واحيانا شمالية غربية باردة في المناطق الغربية والوسطى والفرات الاوسط والجنوبية، وتكون جنوبية في المناطق الشمالية، نشطة السرعة في الاجزاء الغربية من البلاد، مع احتمالية تصاعد الغبار في المناطق الغربية والوسطى هذه الليلة".

وقال، ان "هناك منخفضات متتالية نهاية الشهر وبداية الشهر القادم والاجواء ستكون مبشرة في عموم البلاد حسب اخر التوقعات".

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