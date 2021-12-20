2021/12/20 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، إن على الصين أن تكون أكثر استعدادا لتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمنشأ فيروس كورونا.وأضاف أنه كان هناك “العديد من الإخفاقات” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية: يجب على الصين مشاركة المزيد من البيانات حول منشأ كورونا المركز الخبري الوطني.

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