القضاء يوضح العقوبات القانونية بحق المتاجرين بالمخدرات

2021/12/20 | 22:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضح القضاء العراقي، اليوم الاثنين، العقوبات القانونية بحق المتاجرين بالمخدرات، وفيما اعتبرها خفيفة، اقترح إصدار تشريع قانوني يشدد العقوبات لتصل إلى الإعدام.وقال القاضي أحمد عبد الستار بمحكمة تحقيق الكرخ الاولى، في لقاء متلفز، إن “نسبة المتعاطين من الملقى القبض عليهم من مجموع المتهمين بقضايا مخدرات لا تتجاوز 10% و90% المتبقون هم …

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