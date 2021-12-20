التحالف السعودي في اليمن يستهدف مطار صنعاء ويسقط حمايته

2021/12/20 | 22:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن استهداف مطار صنعاء الدولي بضربات دقيقة ومحدودة وإسقاط حمايته

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