’موديرنا’: الجرعة الثالثة تحمي من متحورة ’أوميكرون’

2021/12/20 | 22:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت شركة "موديرنا"، الاثنين، إن الاختبارات المعملية أظهرت أن الحصول على جرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لكورونا يحمي على ما يبدو من سلالة "أوميكرون" المتحورة، وإن اللقاح الحالي سيظل "خط دفاعها الأول ضد أوميكرون".

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وقالت موديرنا إن "قرار التركيز على اللقاح الحالي، إم أر إن إيه-1273، نجم إلى حد ما عن مدى سرعة انتشار السلالة التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة".

وأضافت أن "الشركة لا تزال تخطط لتطوير لقاح للحماية من أوميكرون وتأمل في بدء التجارب السريرية في أوائل العام المقبل".

وقال الطبيب بول بيرتون، كبير المسؤولين الطبيين في موديرنا، في مقابلة "المتوفر لدينا الآن هو 1273.



وهو فعال للغاية وآمن جدا.



أعتقد أنه سيحمي الناس خلال فترة العطلة القادمة وخلال أشهر الشتاء عندما نشهد أشد ضغوط من أوميكرون".

وقالت الشركة إن "التطعيم بجرعتين من لقاحها أنتج أجساما مضادة منخفضة ضد سلالة أوميكرون، لكن الحصول على جرعة تنشيطية بمقدار 50 ميكروجرام أدى لزيادة الأجسام المضادة ضد هذه السلالة 37 ضعفا".

وأدى الحصول على جرعة تنشيطية أعلى تبلغ 100 ميكروجرام من نفس اللقاح إلى زيادة مستويات الأجسام المضادة أكثر من 80 مرة عما كان عليه الحال قبل الجرعة التنشيطية.

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