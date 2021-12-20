تربية اربيل تعلن تعطيل الدوام في المناطق التي تعرضت للفيضانات

2021/12/20 | 22:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أعلنت مديرية تربية محافظة أربيل بإقليم كردستان، تعطيل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء في المناطق التي تعرضت للفيضانات.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها تقرر تعطيل الدوام غدا في المدارس الواقعة بالمناطق التي تعرضت الى الفيضانات نتيجة الامطار والسيول لاسيما منطقتي “دارا تو” و”قوشتبة” كإجراء احترازي”.وفي وقت سابق، …

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