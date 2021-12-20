بابا نويل يوزع الهدايا عبر قاربه في غابات الأمازون

2021/12/20 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماناوس‭ (‬البرازيل‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬قلب‭ ‬منطقة‭ ‬الأمازون‭ ‬البرازيلية،‭ ‬تخلى‭ ‬سانتا‭ ‬كلوز‭ ‬عن‭ ‬عربته‭ ‬التقليدية‭ ‬للجلوس‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬قارب‭ ‬مزود‭ ‬بمحرك،‭ ‬حيث‭ ‬يرحّب‭ ‬بالأطفال‭ ‬الذين‭ ‬ينتظرونه‭ ‬بثبات‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭.‬ يتباين‭ ‬لباسه‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭ ‬مع‭ ‬اللون‭ ‬الأخضر‭ ‬الزمردي‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬غابة‭ ‬استوائية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬والمياه‭ ‬البنّية‭ ‬لنهر‭ ‬سوليمويس‭.‬ يهتف‭ ‬بابا‭ ‬نويل‭ “‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬مجيد‭!”‬،‭ […]

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