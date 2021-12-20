القضاء يقترح عقوبة جديدة بحق مروجي وتجار المخدرات

2021/12/20 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عد القضاء العراقي، اليوم الاثنين، العقوبات القانونية بحق المتاجرين بالمخدرات، بانها خفيفة، فيما اقترح إصدار تشريع قانوني يشدد العقوبات لتصل إلى الإعدام.وقال القاضي أحمد عبد الستار بمحكمة تحقيق الكرخ الاولى، في تصريح للقناة الرسمية ، إن "نسبة المتعاطين من الملقى القبض عليهم من مجموع المتهمين بقضايا مخدرات لا تتجاوز 10% و90% اما المتبقون هم المتاجرون بها".وأضاف، أن "أغلب المتعاطين يتحولون في غضون سنة إلى متاجرين، وللأسف القانون الحالي الخاص بالتعامل مع جرائم الحيازة والتعاطي والمتاجرة بالمخدرات رقم 50 لسنة 2017 يحتوي على عقوبات خفيفة قياساً بحجم الجريمة ويجب تشديد العقوبات".ولفت إلى أن "الفقرة 28 أولاً تنص على الفترة الزمنية للعقوبات بالنسبة للمتاجرين، والسجن المؤبد والمؤقت حسب الجرم، والفقرة 28 سادساً تتعامل مع نوعية المادة المخدرة وتصل لمستوى جنحة وعقوبتها السجن 5 سنوات وهذه عقوبة مخففة".واقترح "تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتاجرين بالمخدرات لمكافحة هذه الآفة وفق تشريع قانوني جديد".وأكد أن "محكمة الكرخ الاولى تستقبل 20 موقوفاً بتهمة المتاجرة أو حيازة المخدرات كمعدل أسبوعي وهذا عدد كبير لو قسنا الأمر على مدى عام".

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