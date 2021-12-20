الإطاحة باكبر شبكة دعارة وسط بغداد

2021/12/20 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتمكن القوات الأمنية من الإطاحة بأكبر شبكة دعارة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) أنه "بقيادة ما يعرف بـ (سلوى المعوقة) تمكنت قوة امنية من الإطاحة بأكبر شبكة دعارة مكونة من 7 نساء ورجل في احدى مناطق الكرادة وسط بغداد".

وأضاف أنه "تم اعتقالهم ونقلهم الى احدى المراكز لاتخاذ اجراءات اصولية".

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