العراق وسوريا يبحثان تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين لاسيما في الجانب الاقتصادي

2021/12/20 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث القائم بالأعمال المؤقت للعراق في دمشق المستشار ياسين شريف الحجيمي مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين، لاسيما في الجانب الاقتصادي.وذكر بيان لوزارة الخارجية ,ان الحجيمي التقى الوزير السوري في مقر الوزارة وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الجارين، وأهمية تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين، ولاسيما في الجانب الاقتصادي".وأكد القائم بالأعمال خلال اللقاء على توجه الحكومة العراقية على الانفتاح ودعم التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الشقيقة والصديقة ومنها سوريا، لما تتميز به الصناعة والمنتج السوري بالمقبولية لدى المستهلك العراقي، مضيفاً أن العراق حريص على زيادة وتنمية العلاقات التجارية مع سوريا، وقد أرسلت وزارة التجارة ملحق تجاري إلى دمشق لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك".من جانبه أكد الوزير السوري, حرص الحكومة السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، مشيراً إلى وجود بعض المعرقلات التي يتوجب إزالتها للمضي قدماً بالعلاقات بين البلدين الجارين".وحضر اللقاء بحسب البيان, سكرتير أول.محمد فرحان مسؤول القسم الاقتصادي، والملحق التجاري خطاب علي إسماعيل"./انتهى2

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