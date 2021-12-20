خلال عامين .. روسيا تنفق اكثر من 10 مليار دولار لمكافحة كورونا

2021/12/20 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن محافظ العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن موسكو أنفقت نحو 800 مليار روبل /ما يعادل 10.8 مليار دولار أمريكي/ على مكافحة جائحة فيروس كورونا.وقال سوبيانين في مقابلة مع قناة / روسيا- 24 / ردا على سؤال حول مقدار ما أنفقته موسكو على علاج السكان من فيروس كورونا خلال العامين الماضيين: بشكل عام،من الصعب حساب المبلغ نظرًا لوجود العديد من الاتجاهات المختلفة لهذه النفقات، فهناك تعويضات للمقيمين والشركات، ومزايا إضافية، وتكاليف مباشرة لإنشاء مثل هذه المستشفيات الاحتياطية، ومدفوعات إضافية للأطباء.واضاف : بالطبع نشأت مشكلة كبيرة، خاصة في عام 2020، بسبب انخفاض إيرادات الموازنة، فإذا تم حساب كل هذا معًا، أعتقد أن هذا يبلغ نحو 800 مليار روبل ( ما يعادل 10.8 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك الإنفاق من قبل صندوق التأمين الصحي الإلزامي"، مشيرا إلى أن هذا ليست عملية رخيصة بالنسبة لاقتصاد المدينة بأكمله.وكان نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستازيا راكوفا، اعلنت في وقت سابق أنه تم على مدار العام في موسكو، تطعيم أكثر من 5.7 مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد، وأعيد تطعيم أكثر من 680 ألف شخص.وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في موسكو، في 5 كانون الأول 2020 للعاملين في مختلف الصناعات، وبعدها أتيحت الفرصة للجيل الأكبر من سكان موسكو للحصول على التطعيم.وتدريجيا توسعت قائمة فئات المواطنين الذين يمكنهم الحصول على التطعيم.وفي شهر كانون الثاني من هذا العام، تتاح لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فرصة التطعيم ضد فيروس كورونا./انتهى3

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