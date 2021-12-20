2021/12/20 | 22:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iKB8CzQyJyM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سخط شعبي من مجريات العملية السياسية في البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سخط شعبي من مجريات العملية السياسية في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).