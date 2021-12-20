2021/12/20 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كنت أعيش حياة طبيعية، أعمل وأجني قوت عائلتي، إلى أن تورطت بمراهنات كرة القدم عبر الإنترنت، من ربح أولي إلى خسارات متراكمة، غرقت في دوامة الديون اللامتناهية".هكذا عبّر حسين لموقع "الحرة" عن "الجرثومة" كما وصفها التي تغلغلت في المجتمع اللبناني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضحاياها مراهقون والنتائج مدمرة.. مراهنات كرة القدم تتفشى في لبنان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضحاياها مراهقون والنتائج مدمرة.. مراهنات كرة القدم تتفشى في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).