وفد من جامعة الدفاع يبحث في السعودية أطر التعاون العلمي والأكاديمي

2021/12/20 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث وفد من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، في المملكة العربية السعودية أطر التعاون العلمي والاكاديمي بين البلدين.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن "رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا الفريق الركن سعد مزهر العلاق، زار كلية الملك عبدالعزيز الحربية ويلتقي بقائدها اللواء الركن علي بن صالح المضيف يرافقه وفد رفيع المستوى من ضباط ركن الجامعة وعمداء الكليات".وأضاف، أن "هذه الزيارة تأتي ضمن الجولة التي يقوم بها الفريق الركن العلاق الى المملكة العربية السعودية لتعزيز أطر التعاون العلمي والاكاديمي بين المؤسسات التدريبية للبلدين الشقيقين".

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