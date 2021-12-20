2021/12/20 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغلاق‭ ‬بالقوة‭ ‬لأربعة‭ ‬حقول‭ ‬نفطية‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬ القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ طرابلس‭ -‬الزمان ازدادت‭ ‬حالة‭ ‬القلق‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الشعبية‭ ‬والسياسية‭ ‬الليبية‭ ‬من‭ ‬احتمالات‭ ‬تأجيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المزمع‭ ‬إجراؤها‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬وعن‭ ‬احتمالات‭ ‬هذا‭ ‬التأجيل‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أجرته‭ ‬–‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ :‬غضب‭ ‬عام من‭ ‬احتمالات‭ ‬تأجيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الليبية‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ :‬غضب‭ ‬عام من‭ ‬احتمالات‭ ‬تأجيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الليبية‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).