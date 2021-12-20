2021/12/20 | 23:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إغلاق بالقوة لأربعة حقول نفطية في ليبيا القاهرة – مصطفى عمارة طرابلس -الزمان ازدادت حالة القلق في الأوساط الشعبية والسياسية الليبية من احتمالات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر الحالي، وعن احتمالات هذا التأجيل أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في اتصال هاتفي أجرته – […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقيلة صالح لـ الزمان :غضب عام من احتمالات تأجيل الانتخابات الليبية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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