ويسألونك متى يتوقّف القصف؟

2021/12/20 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬يبدو‭ ‬انَّ‭ ‬المسألة‭ ‬ستنتهي‭ ‬عند‭ ‬يوم‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأمريكي‭ ‬للقوات‭ ‬القتالية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭.‬سوف‭ ‬يتجدد‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬او‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬تحت‭ ‬آمرية‭ ‬عراقية‭ ‬وتضم‭ ‬مستشارين‭ ‬أمريكان‭.‬وهذا‭ ‬الملف‭ ‬لن‭ ‬ينتهي‭ ‬بقرار‭ ‬عراقي‭ ‬لأنه‭ ‬متشابك‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬إقليمي‭ ‬دولي‭.‬ رب‭ […]

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