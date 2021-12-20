التحذيرات من أوميكرون تتضاعف..ومدير الصحة العالمية: 2022 عام نهاية الوباء

2021/12/20 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف‭- ‬لاهاي‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعرب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬2022‭ ‬‮«‬عام‭ ‬نهاية‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‮»‬‭.‬ ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬اعياد‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬قال‭ ‬غيبريسوس‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬إلغاء‭ ‬الفعاليات‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬والاحتفال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الاحتفال‭ ‬الآن‭ ‬والحزن‭ ‬لاحقًا‮»‬‭.‬ وحذر‭ ‬العالم‭ ‬الأميركي‭ ‬البارز‭ ‬أنتوني‭ ‬فاوتشي،‭ […]

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