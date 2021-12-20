عاصفة ترابية تضرب العاصمة بغداد (صور)

2021/12/20 | 23:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ضربت عاصفة ترابية، مساء الاثنين، العاصمة العراقية بغداد.

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ووثّق مراسل "ناس"، (20 كانون الأول 2021)، لقطات لوصول العاصفة إلى مناطق ببغداد.

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