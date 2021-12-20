“الصحة العالمية” تحذر: “أوميكرون” ينتشر سريعاً ويصيب المطعمين

2021/12/20 | 23:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الإثنين، إن متحوّر “أوميكرون” من فيروس كورونا ينتشر أسرع من “دلتا” ويصيب المطعمين ومن تعافوا من مرض كوفيد-19.وأضاف في إفادة للصحفيين بجنيف: “هناك الآن أدلة متسقة على أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من المتحور دلتا”.وتابع: “ومن المرجح أن يصيب “أوميكرون” الذين تم تطعيمهم […]

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