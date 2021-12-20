"سعودي" الجنسية.. اعتقال "إرهابي محتمل" على الحدود الأميركية المكسيكية

2021/12/20 | 23:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولو دوريات الحدود الأميركية، الاثنين، القبض على "إرهابي محتمل" سعودي الجنسية، في ولاية أريزونا أواخر الأسبوع الماضي، له صلات بـ"أشخاص يمنيين" تتابعهم السلطات.

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