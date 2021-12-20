ممثل الحوثيين في طهران يثني على دور العراق وسلطنة عمان باجلاء السفير الايراني من صنعاء

2021/12/20 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال ممثل الحوثيين في طهران إبراهيم الديلمي ان عودة السفير الإيراني / حسن إيرلو/ إلى طهران من صنعاء تمت بمساعدة العراق.وقال حسب موقع انتخاب الايراني ان : ما حدث هو أن العراق ساعد وتفاوض مع قوات التحالف لنقل السفير إلى طائرة عسكرية عراقية.واضاف الديلمي بعد ذلك طلبت السلطات العراقية التصاريح اللازمة من إدارة مطار صنعاء والجهات المختصة في اليمن لهبوط وإقلاع الطائرة، وتم ذلك.وتابع: يجب أن لا ننسى جهود إخواننا في سلطنة عمان الذين ساعدوا في هذا الصدد ونشكرهم لأنهم لولاهم لما تم الأمر.ونفى الديلمي ما تناقلته وسائل الإعلام الأجنبية التي أفادت بأن السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو، عاد إلى بلاده بسبب خلاف بين طهران وصنعاء.وأكد أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل سريع وأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، موضحا أن تلك الإدعاءات سخيفة.وتمنى للسفير الإيراني الشفاء العاجل من فيروس كورونا.وشكر موظفي وزارة الصحة اليمنية الذين لعبوا دورا بارزا في نقل السفير إلى مطار مهر أباد./انتهى3

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