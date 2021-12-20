صحة إقليم كردستان تنفي تسجيل أي إصابة بمتحور

2021/12/20 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ نفت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل أي إصابة بمتحور "أوميكرون" في الاقليم.وقال وزير الصحة في إلاقليم سامان البرزنجي في بيان ، أنه ينفي تسجيل اي اصابة من "اوميكرون" المتحور في اقليم كردستان ./انتهى

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