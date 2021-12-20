2021/12/20 | 23:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النايل: المستشار الامريكي لن يقبل بحماية القوات العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6Qlt9MEA41k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النايل: المستشار الامريكي لن يقبل بحماية القوات العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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