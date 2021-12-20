القبض على اثنين من مروجي المخدرات في الأنبار

2021/12/20 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات في محافظة الأنبار .وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ضمن جهودها الحثيثة لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وخصوصا تجار ومروجي المخدرات ، وبمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت وجود اثنين من مروجي المخدرات بمنطقة البو عساف في مدينة الرمادي".وأضافت، أنه "على اثر ذلك تحركت مفارز شعبة استخبارات الفرقة، بالاشتراك مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ وقوة آخرى من الفوج اعلاه باتجاه اهدافها حيث تمكنت من القاء القبض عليهما في المنطقة المذكورة ، وفي الاثناء تمت احالتهما الى الجهات المختصة بموجب احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ".

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