من ساحات الاحتجاج إلى القصر الجمهوري / في تشيلي انتصار حاسم لقوى اليسار - رشيد غويلب

2021/12/20 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب حقق مرشح اليسار التشيلي غابرييل بوريك، المدعوم من الحزب الشيوعي، نصرا حاسما في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي جرت الاحد 19 كانون الأول 2021، وحصل القائد الطلابي السابق، واحد رموز الحركة الاحتجاجية في البلاد على قرابة 56 في المائة، مقابل 44 قرابة في المائة لخصمه اليميني ووريث الدكتاتورية الفاشية خوزيه أنطونيو كاست، متقدما عليه بأكثر من 10 في المائة.



ولم يسبق أن حصل مرشح رئاسي تشيلي على أصوات ......





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