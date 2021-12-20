2021/12/20 | 23:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل تعطل الدوام الرسمي غداً في جميع

مدارسها

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تعطل الدوام الرسمي غداً في جميع مدارسها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تعطل الدوام الرسمي غداً في جميع مدارسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).