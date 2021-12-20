بطائرة عسكرية عراقية.. الحوثيون: لولا جهود العراق وعُمان لما نجح إجلاء السفير الإيراني

2021/12/20 | 23:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى ممثل الحوثيين في طهران إبراهيم

الديلمي ما تناقلته وسائل الإعلام

الأجنبية التي أفادت بأن السفير

الإيراني في صنعاء حسن إيرلو، عاد إلى

بلاده بسبب خلاف بين طهران وصنعاء.

وأكد أن العلاقات بين البلدين

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